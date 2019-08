Fausse alerte terroriste à l’aéroport de Fès

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, jeudi matin, un individu (45 ans), pour son implication présumée dans une affaire de dénonciation d’un crime terroriste fictif, tout en sachant qu’il n’a pas eu lieu.

Selon un communiqué de la DGSN, le mis en cause avait appelé, par téléphone, la salle de commandement et de coordination, relevant de la préfecture de police de Fès et chargée de recevoir les appels des citoyens et de gérer les interventions policières sur la voie publique, pour dénoncer un crime terroriste fictif à l’aéroport Fès-Sais, avant qu’il ne raccroche sans révéler son identité.

Les recherches et investigations ont abouti à l’arrestation du suspect dans un bref délai, indique le communiqué, faisant savoir qu’il s’agit d’une dénonciation mensongère et d’un crime fictif qui n’a pas eu lieu.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)