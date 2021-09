Fatima Khair décroche un siège parlementaire sous les couleurs du RNI

L’actrice et animatrice TV, Fatima Khair, candidate du Rassemblement national des indépendants (RNI), a réussi à décrocher un siège parlementaire, à Casablanca, en obtenant 18 voix sur un total de 63.

Rappelons que le Bureau politique du parti de la Colombe avait décidé de placer la célèbre artiste marocaine comme tête de sa liste régionale, concernant la Région Casablanca-Settat. Et ce, après le désistement de Dr Nabila Rmili qui a préféré ne pas se présenter aux élections, mais plutôt rester aux avant-postes afin de continuer la lutte contre la pandémie de la covid-19.

A noter que Fatima Khair a rejoint les rangs du RNI, ainsi que son époux, l’acteur Saad Tsouli, et plusieurs autres personnes issus du milieu artistique. Tous ont même créé une instance, présidée par Said Ait Baja, sous le nom de « Fédération marocaine des artistes RNIstes » et dont le slogan est « Vote pour un artiste! ».

A.L.