Fatim-Zahra Ammor choisit Ifrane pour ses vacances (PHOTO)

Dans le cadre de la promotion du tourisme interne, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a visité la ville d’Ifrane et plus particulièrement, l’Atlas Parc Aventure.

Cette démarche surprise de la ministre a réjoui le staff et personnel du parc. « Merci pour votre visite. Votre visite nous motive à faire encore mieux notre travail », peut-on lire sur la page officielle de l’Atlas Parc Aventure.

Dans un autre registre, la ministre du tourisme a récemment déclaré que la prouesse sportive réalisée par les Lions de l’Atlas au Mondial 2022 contribuera grandement à booster le secteur touristique du Royaume et attirera de plus en plus de touristes vers la destination Maroc.

« Au ministère du Tourisme, nous déploierons tous nos efforts afin que cet intérêt mondial suscité par la performance des Lions de l’Atlas ait des répercussions positives sur le secteur touristique », avait déclaré Fatim-Zahra Ammor dans une vidéo parvenue à Le Site info.