Fatiha la youtubeuse écope d’une lourde peine de prison

La youtubeuse spécialisée dans la catégorie ʺRoutini Lyawmiʺ, Fatiha, a été condamné à une peine de prison ferme de deux ans. Son mari a écopé de la même peine.

Le couple devra également s’acquitter d’une amende de 500 dirhams chacun.

Sur les réseaux sociaux, la sentence divise. Certains internautes indiquent que ʺla peine est très lourdeʺ, ʺelle a des enfantsʺ, ʺl’erreur est humaineʺ, alors que d’autres pensent que cela devrait servir d’exemple, afin de mettre un terme au partage de contenu ʺmédiocreʺ sur le Web.

Rappelons que la youtubeuse Fatiha a été arrêtée et placée en garde à vue par les éléments de la police de Témara, dans la soirée du 7 octobre, en compagnie de son mari. Elle s’était filmée entrain de répondre à l’appel de la nature à son domicile, et a partagé la séquence sans censure. L’objectif étant d’attirer l’attention, les clics et les vues. Mais dans son cas, cela a généré du bad buzz.

