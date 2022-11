Fati Jamali cache ses larmes et adresse un message émouvant à son fils (VIDEO)

L’actrice, chanteuse et présentatrice de TV marocaine, Fati Jamali, était présente au quatrième jour du Festival international du film de Marrakech (FIFM), lundi 14 novembre courant.

Dans une déclaration exclusive à notre magazine digital « Ralia », l’artiste a révélé vivre une période difficile et pénible à cause de l’éloignement de son fils unique qui, depuis des mois, a quitté le Maroc afin de poursuivre ses études dans un pays européen.

A ce propos, Fati Jamali a souligné qu’il lui est difficile d’évoquer cette situation qu’elle vit. « Il est vrai qu’il s’agit là d’une chose tout à fait normale. Et comme nous disons, ‘Allah yasmah lina mane al walidine!’ (ndlr, « Que nos parents veuillent bien nous pardonner! »). Je suis très proche de mon fils et c’est uniquement lui que j’ai en ce monde! La séparation et l’éloignement sont un peu difficiles », a-t-elle déploré.

Et d’ajouter: « Je suis comme toutes les mères et tous les pères et nous souhaitons toutes et tous que nos enfants soient meilleurs que nous. C’est une bonne chose pour mon fils et je lui souhaite tout le bien pour son avenir. Nous n’avons donc qu’à faire preuve de patience ».

Fati Jamali n’a pas manqué non plus d’adresser un message plein d’émotion à son fils où elle lui a exprimé son profond amour maternel.

L.A.