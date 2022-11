Farid Ghannam et sa femme critiqués à cause de Halloween

Farid Ghannam, musicien et chanteur marocain, et son épouse, la youtubeuse Rabab Azmani, ont fait l’objet de critiques acerbes, via le réseau social Instagram, de la part de nombreux internautes.

Ces derniers reprochent au couple d’avoir choisi de célébrer Halloween en famille, avec ses enfants. Pour rappel, il s’agit d’une « fête folklorique et païenne traditionnelle », n’ayant absolument rien à voir avec nos us et coutumes marocaines, « célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint ».

En tout cas, Rabab Azmani a publié, sur son compte officiel Instagram, une photo la faisant voir avec son mari et leurs enfants, heureux de s’être déguisés et grimés à l’occasion de cette » fête », aussi bien étrangère qu’étrange, monstrueuse et faisant l’apologie des sorcières en tous genres et des vampires suceurs de sang humain.

Cette « célébration » a suscité une réaction violente et une désapprobation déchaînée des internautes sur les réseaux sociaux, ce qui a obligé Rabab Azmani à désactiver les commentaires sur la photo en question. Cependant, cela n’a pas empêché de nombreux internautes de publier et de partager ladite photo sur Instagram, avec des commentaires virulents sur le mimétisme et l’imitation aveugle et insensée de l’Occident par Farid Ghannam et Rabab Azmani.

L.A.