FAR: un exercice militaire sur Hautes Instructions Royales

Sur Hautes Instructions du roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2019” se déroule du 16 mars au 7 avril 2019 dans la région d’Agadir, Tifnit, TanTan, Tata, et Ben Guérir, impliquant des milliers de miliaires et un nombre très important de matériel.

Les objectifs de cet exercice, considéré parmi les exercices interallié les plus importants dans le monde, sont nombreux: valider les concepts d’emploi des forces terrestres, renforcer l’interopérabilité des moyens et des systèmes de commandement aéroterrestres utilisés par les deux nations, entraîner la composante aérienne à la conduite des opérations de chasse et de ravitaillement en vol, et enfin, mener des activités d’ordre humanitaire, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Il englobera, en plus d’une formation aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organismes terroristes violents, des exercices terrestres, aériens aéroportés et une simulation tactique, précise le communiqué, ajoutant que la 16-ème édition de cet exercice connaîtra la participation d’unités et d’observateurs militaires de 5 pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, en l’occurrence le Canada, l’Espagne, la Grande Bretagne, le Sénégal, la Tunisie, en plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc.

Par ailleurs, et au titre des activités parallèles Civilo-militaires à vocation humanitaire, des prestations médicales vont être dispensées au profit des populations locales dans la région de Tata, par des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des Forces Armées Royales et de l’Armée américaine.

L’exercice “African Lion 2019” fait partie des exercices majeurs organisés conjointement par le commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces Armées Royales, visant à consolider le niveau de coopération et de formation ainsi que l’échange d’expérience et de savoir entre les différentes composantes militaires afin de leur permettre d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)