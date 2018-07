FAR: le général Louarak sanctionne des officiers de la zone sud

Le général de corps d’armée, Abdelfattah Louarak, ne badine ni avec la discipline, ni avec l’intégrité! Selon le quotidien Al Massae de ce mardi 17 juillet, l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR) a diligenté une enquête sur des dysfonctionnements impliquant certains chefs de services des FAR.

