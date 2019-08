FAR: le général Louarak ordonne un redéploiement dans le Sud

L’inspecteur général des Forces armées royales, le général de corps d’armée, Abdelfattah Louarak, a ordonné le redéploiement d’unités d’infanterie dans les provinces du Sud.

Il a également supervisé des manoeuvres des Forces royales air, dans les mêmes zones du Sahara marocain, selon le quotidien Al Massae. De même qu’une mobilisation accrue a été observée, particulièrement dans les casernes, et les congés annuels des officiers ont été annulés.

La même source croit savoir qu’un grand nombre d’officiers et de soldats seront incorporés aux FAR, l’année prochaine. Et ce, après la fin du service militaire obligatoire des premiers contingents appelés sous les drapeaux. L’année 2020 connaîtra donc le recrutement de nombreux officiers, alors que des concours seront organisés par les FAR auxquels postuleront des jeunes Marocains, âgés entre 20 et 25 ans, à la date du 1er mars prochain.

Par ailleurs, le journal précise que le redéploiement et les manoeuvres précités, qui concerneront également la zone tampon, ont un rapport avec les déclarations belliqueuses du chef des séparatistes. Ce dernier avait prétendu que la guerre contre le Maroc est une étape “incontournable et inéluctable” et qu’il ne restait qu’à en définir quand et où!

L.A.