FAR: le général Louarak a créé de nouvelles unités

Le général de corps d’armée, Abdefatah Louarak, inspecteur général des Forces armées royales(FAR) a procédé à la création de nouvelles unités spécialisées dans la gestion de crises.

Selon le quotidien “Al Massae”, ces unités seront constituées d’officiers et de sous-officiers appartenant à plusieurs brigades d’infanterie, de marine et de gendarmerie; Elles seront affectées aux avant-postes, dans les provinces du Sud du Royaume en tant que brigades mobiles dans la zone tampon et le mur de défense.

Cette affectation sera précédée par une série d’entraînements, dans le cadre d’une formation adéquate, sous la houlette des FAR et en collaboration avec certains pays étrangers. Pour ce faire, précise la même source, des spécialistes sont arrivés au Maroc afin d’enseigner aux éléments des ces nouvelles unités les techniques de recherche et de sauvetage en cas d’incendies, avec l’assistance d’équipes cynophiles.

De même que ces spécialistes étrangers auront pour mission de former une unité de gestion des sinistres naturels et des accidents technologiques.

