Dans une course poursuite, trois des contrebandiers ont pu fuir vers l’est laissant derrière eux leur marchandise composée de grandes quantités de viande de mouflon. Un des contrebandiers a été arrêté et remis à la Gendarmerie Royale pour procédure d’usage.

