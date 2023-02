FAR: acquisition de lance-roquettes PULS israéliens

La société israélienne de la défense, Elbit Systems, a fait une offre permettant à l’artillerie et à la défense des Forces armées royales de faire l’acquisition d’une force de frappe plus puissante qu’elles n’en ont, pour l’heure.

Il s’agit de lance-roquettes de type « COMBAT NG », qui renforceront les capacités défensives des FAR, en vue de la protection du territoire national, en sus de la diversification des sources de leurs armements et de leurs moyens d’utilisation.

Ainsi, selon le site « Arab Defense », l’importance de la coopération avec Elbit Systems réside dans le cadre de l’acquisition par les FAR du système de lance-roquettes PULS israéliens.

Lequel système dispose d’une portée de 300 kilomètres et est capable de tirer une gamme très large de lance-roquettes, ainsi que de missiles guidés. Il est également capable de neutraliser des cibles spécifiques, à toutes distances, avec une efficacité et une précision exceptionnelles.

L’annonce de cette transaction a fait suite à la visite de travail d’une délégation militaire marocaine, sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et Chef d’Etat-major des FAR, effectuée du 6 au 8 février en Israël, et conduite par le général de division et inspecteur de l’artillerie des FAR, Mohamed Benawali.

Celui-ci a été reçu par le général de brigade Neri Horowitz, chef de l’artillerie israélienne. Et ladite visite a été l’occasion pour la délégation militaire marocaine de faire la connaissance de diverses institutions, ainsi que concernant les programmes de formation des unités israéliennes d’artillerie et les défis auxquels elles sont confrontées.

De même qu’elle a permis aux membres de la délégation des FAR d’en savoir davantage sur le savoir-faire militaire des unités précitées et ce, dans le cadre d’un prochain programme de coopération visant à l’échange d’expériences et de formations communes. Et également, dans l’objectif du renforcement de l’arsenal de l’artillerie des FAR avec des capacités militaires israéliennes, aussi bien au niveau de la défense Sol-Sol (ASS) que la défense Sol-Air (ASA).

Larbi Alaoui