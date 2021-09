Falsification de tests PCR: une employée de laboratoire arrêtée à Meknès

Les services sécuritaires ont arrêté, jeudi, une employée d’un laboratoire privé d’analyses médicales à Meknès, pour son implication présumée dans une affaire de falsification de tests de dépistage du Covid-19.

La mise en cause a été arrêtée suite aux enquêtes qui ont suivi l’arrestation de personnes utilisant de faux tests PCR à l’aéroport Fès-Saïss. Elle a été appréhendée en flagrant délit de falsification d’un test PCR, qu’elle s’apprêtait à livrer à une personne en échange de 600 dirhams.

Selon les données recueillies, l’expertise technique exercée par la police judiciaire et les experts en scène de crime sur le téléphone de la mise en cause, a permis de retrouver des traces numériques de faux tests PCR portant un certain nombre de noms. Ceux-ci sont actuellement en cours de vérification afin de déterminer les voies via lesquelles ils ont exploité ces faux documents.

La mise en cause a été placée en garde à vue, dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent, tandis que des recherches intensives se poursuivent afin de déterminer les extensions possibles de cette activité criminelle.

M.F.