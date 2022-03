Falsification de billets : la DGSN interpelle trois individus

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, en étroite coordination avec les brigades relevant de la police judiciaire de la ville et de Martil, ont interpellé, samedi, trois individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans la falsification des billets de banque et leur mise en circulation.

Les éléments de la police de Martil ont interpellé un des mises en cause, âgé de 26 ans, en flagrant délit d’échange de 4 billets de banques falsifiés de 200 DH, avant que les recherches et investigations menées ne permettent l’interpellation du principal suspect et d’un troisième complice dans la ville de Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les opérations de fouilles menées dans le cadre de cette affaire dans le domicile du prévenu principal à Tanger et dans sa voiture ont permis la saisi d’une grande quantité de billets falsifiés portant trois numéros de série et roulés en forme de billets de banque, dont le total est équivalent à 1.600.000 DH, a-t-on précisé de même source.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels ainsi que les éventuelles ramifications de ce réseau criminel, conclut le communiqué.

