Fake news sur la vaccination: la mise en garde d’El Othmani

Saadeddine El Othmani a réagi ce jeudi au faux document, qui a largement circulé sur la Toile, relatif à un projet de loi sur la vaccination obligatoire contre le covid-19.

Sur Tweeter, le Chef de gouvernement a appelé les Marocains à être plus vigilants face à ces fausses informations qui circulent actuellement concernant la vaccination anti-coronavirus.

«Nous traversons une étape cruciale dans notre lutte contre le covid-19. Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Le document qui a fait le tour de la Toile relatif à un projet de loi sur la vaccination obligatoire est dénué de tout fondement», a mis en garde El Othmani.

Le document en question est rédigé en français et daté du 31 octobre 2020, a été diffusé sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie instantanée, sous l’intitulé « Stratégie nationale de vaccination contre Covid-19 », a précisé le ministère, mercredi, dans un communiqué, où il a démenti son authenticité.

Le ministère souligne que chaque document officiel qu’il publiera sur ce sujet fera l’objet d’un communiqué de presse officiel. Dans ce sens, le ministère appelle à faire preuve de prudence face à de tels faux documents.

N.M.