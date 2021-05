Fahs Anjra: l’APDN réalise une bibliothèque communautaire (VIDEO)

L’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord a réalisé une bibliothèque communautaire à la collectivité territoriale de Jouamaa à la province de Fahs Anjra avec un budget de 1.3 million de dirhams financé entièrement par l’Agence.

Une visite d’inauguration a eu lieu ce mardi 18 mai par le gouverneur de Fahs Anjra, le Directeur Général de l’APDN, le président du conseil provincial, le directeur provincial de l’éducation, le directeur provincial de la jeunesse et sport et d’autres représentants des départements ministériels concernés.

Le projet s’agit d’une construction et d’équipement d’une bibliothèque composée d’un espace de lecture, un espace multimédia et un espace informatique aussi bien un bureau d’administrateur.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan du développement provincial de l’APDN en partenariat avec la province de Fahs Anjra et la collectivité territoriale Jouamâa, la bibliothèque a été construite dans un pôle pédagogique abritant une école, un collège et un lycée ainsi qu’un internat et une maison de jeune.

L’objectif derrière ce projet est de créer un espace pédagogique pour soutenir l’apprentissage de l’élève en offrant des ressources variées qui contribuent à la réussite et à l’épanouissement des enfants.

La bibliothèque offre à la population locale un lieu de recherche, de développement du sens critique, d’enrichissement et de culture.

L.O.