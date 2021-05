Fact-checking: la vérité sur les photos attribuées à l’accident de Ouahbi

Victime d’un accident de circulation jeudi soir, le patron du Tracteur, Me Abdellatif Ouahbi, a donné des nouvelles de son état de santé dans une déclaration accordée à Le Site Info.

Le secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) s’est montré rassurant sur son état de santé, expliquant qu’il a été légèrement blessé au niveau de l’épaule. Il a également confirmé qu’il s’était rendu, ce vendredi matin, sur son lieu de travail car presque rétabli.

De son côté, le PAM est sorti de son silence pour clarifier les circonstances de l’accident (voir photos ci-dessous). Dans un communiqué, le parti s’est insurgé contre des pages sur les réseaux sociaux qui ont diffusé des fake news et des photos n’ayant aucun rapport avec l’accident, ajoutant que l’accident n’a fait aucun autre blessé, à part la légère blessure à l’épaule de Me Ouahbi.

Le communiqué souligne que des intentions malveillantes sont derrière la publication de ces allégations mensongères, qui ont pour but de nuire à l’image du parti et à celle de son secrétaire général. De même, explique-t-on expressément que les photos diffusées de l’accident, l’arrivée sur les lieux d’éléments de la Sûreté nation et de la Protection civile, ainsi que d’une ambulance, concernent un autre accident de circulation, n’ayant aucun rapport avec l’accident qu’a eu Me Ouahbi à Rabat.

Lequel accident du patron du Tracteur, dont la voiture était entrée en collision avec un autre véhicule était bénin et a fini par un simple arrangement à l’amiable, supervisé par le constateur qui est venu sur place.

Quant aux fausses informations et aux photos diffusées, elles sont l’immonde oeuvre malveillante d’esprits malades dont le dessein pusillanime et vain de ternir la réputation immaculée du PAM et de Me Ouahbi pour de viles raisons politiciennes, martèle le communiqué PAMiste.

A.A.