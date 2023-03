Facelift réussi pour la DS 7 (VIDEO)

Fidèle à ses valeurs, DS Automobiles ne fait pas les choses à moitié ! Se reposant sur Sopriam, son distributeur exclusif au Maroc, la marque a convié des organes de presse triés sur le volet pour la présentation du facelift de son faisceau amiral, la DS7. Le tout en immersion dans l’univers feutré de la marque.

C’est un cadre luxueux, c’est le moins que l’on puisse dire, qu’a choisi Sopriam, l’importateur exclusif de DS Automobiles au Maroc, pour présenter la nouvelle DS 7. Quoi de mieux, en effet, que le prestigieux hôtel La Mamounia, qui fête cette année ses 100 ans d’existence, pour dévoiler son faisceau amiral ? L’occasion pour Nawal Afiq, patronne de la marque au Maroc de revenir sur ses valeurs, faites, d’innovation et de luxe à la française, «cette nouvelle version est le fruit de la maîtrise technologique et de l’élégance, une véritable prouesse dans le monde du luxe automobile», indique-t-elle. La face avant incisive de la nouvelle DS 7, signée DS Pixel led vision3.0 et DS Light veil est un vrai travail de maître. Les lignes acérées de ce SUV renforcent son caractère unique, tandis que la signature lumineuse fluide et haute couture offre une élégance inégalée. Les feux de jour DS light veil, une première mondiale, composés d’un feu de jour et de quatre traits lumineux verticaux, sont réalisés dans un esprit de haute couture. Cette innovation est due à une technique de fabrication unique. DS Pixel led vision présente également une toute nouvelle technologie qui ajoute une dimension supplémentaire aux modèles matriciels. Les modules Pixel de la nouvelle DS 7 se différencient par une gestion optimisée du flux lumineux, tout en conservant les trois modules identitaires que l’on retrouve sur l’ensemble de la gamme. Son intérieur est également d’une qualité remarquable, avec des matériaux nobles et une finition soignée. Les sièges en cuir pleine fleur offrent un confort exceptionnel, tandis que le volant est habillé de cuir Nappa.

Une technologie de pointe

La Nouvelle DS 7 fait la preuve d’une technologie de pointe avec son système d’info-divertissement doté du DS Iris System, une solution qui réinvente l’interface utilisateur. La reconnaissance vocale naturelle est l’une des fonctionnalités clés de cette solution, permettant une utilisation entièrement personnalisée, réactive et fluide. Avec un écran tactile haute résolution de 12 pouces, les fonctions sont accessibles d’un seul geste grâce à un menu composé de widgets, permettant de gérer la navigation connectée, la climatisation, les sources audionumériques et toutes les données du voyage. En outre, l’écran offre une grande facilité d’utilisation pour afficher les vues avant et arrière, fournies par de nouvelles caméras numériques haute résolution. Il est également possible d’accéder à la fonction Mirror Screen en Wi-Fi, pour profiter de vos applications smartphone préférées directement sur l’écran de la nouvelle DS 7.

La sécurité des passagers garantie

Le système DS Driver attention monitiring et le système de conduite semi-autonome de niveau 2, DS Drive assist, sont les fleurons de ces innovations. Grâce à deux caméras, ce système évalue le niveau d’attention du conducteur. La première caméra surveille l’environnement du véhicule tandis que la seconde, placée face au conducteur, analyse son regard, son visage ainsi que ses battements de paupières pour évaluer son niveau de somnolence et d’attention. Cette technologie est totalement inédite dans le segment automobile. Le DS Drive assist est également équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif qui peut gérer l’arrêt et le redémarrage du véhicule sans l’intervention du conducteur. De plus, cette technologie offre une assistance permettant à ce dernier de maintenir le véhicule à l’endroit précis où il l’a positionné dans la voie.

Deux types de motorisation

La gamme se décline en trois niveaux de finition avec des lignes distinctes, à savoir Performance line, Rivoli line et Opéra. Chaque finition est équipée de séries supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques des conducteurs. Le moteur diesel BlueHDi 130, associé à une boîte automatique 8 rapports, reste disponible pour les amateurs de diesel. Ce moteur dispose d’un turbo à géométrie variable et d’une injection directe haute pression pour une consommation homologuée à 5,5 litres/100 km et des émissions de CO2 à 143 grammes par km.

La nouvelle DS 7 propose également une motorisation hybride rechargeable, la E-tense 225. Elle est équipée d’un moteur essence de 180 chevaux et d’une machine électrique sur le train avant de 110 chevaux. L’autonomie de cette voiture est homologuée jusqu’à 80 km (WLTP EAER City) et 65 km (WLTP AER combiné) avec seulement 28 grammes d’émissions de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant homologuée à 1,2 litre/100 km. Cette technologie hybride rechargeable de pointe offre une alternative propre et efficace aux moteurs traditionnels. Elle ne sera disponible qu’à partir de juin 2023.

Une haute finition

La finition opéra présente deux harmonies de couleurs, noir basalte et gris perle, et se distingue par l’utilisation de cuir nappa de haute qualité sur les sièges, les panneaux de porte, la planche de bord et la console centrale. Les sièges sont fabriqués à partir d’une seule pièce de cuir sans talon de couture pour plus de confort. Les équipements de série incluent la suspension pilotée DS Active scan suspension, la conduite semi-autonome de niveau 2 DS Drive assist ainsi que les sièges avant chauffants, massants et ventilés.

La finition Rivoli, quant à elle, est caractérisée par un garnissage cuir Noir Basalte au grain plus prononcé avec des décors matelassés. Les équipements de série sont similaires à ceux de la finition opéra. La finition Performance line offre des garnitures en alcantara noir profond sur les sièges, les panneaux de porte, la planche de bord et la console centrale. Le volant est en cuir Fleur perforé avec des coutures or et carmin. En plus des équipements standard, cette finition inclut également des pédales et un repose-pied en aluminium, des centres de roue carmin, un badge DS spécifique sur le capot, une caméra de recul ainsi qu’un Black Pack comprenant les DS Wings, l’entourage des vitres, les barres de toit, la grille de calandre et les monogrammes en noir.

Des tarifs compétitifs

Les tarifs pour les motorisations diesel BlueHdi de la Nouvelle DS 7 ont été annoncés au Maroc. Pour les amateurs de performances, la version automatique Performance line est disponible à 429.900 DH, offrant un style feutré et une finition haut de gamme. La version rivoli, quant à elle, est disponible pour 474.900 DH, offrant un niveau de sophistication supplémentaire. Enfin, pour ceux qui cherchent l’ultime expérience de luxe, la version opera est disponible pour 539.900 DH, offrant des équipements et des fonctionnalités de pointe. Ces modèles offrent des choix de moteurs économiques et respectueux de l’environnement, tout en offrant une expérience de conduite agréable et un style incomparable.

Sami Nemli / Les Inspirations ÉCO