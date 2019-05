Facebook fait tomber deux étudiants universitaires à Agadir

La police judiciaire de la ville d’Agadir a procédé, dimanche, à l’arrestation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de promotion d’appareils électroniques destinés à la triche aux examens.

Il s’agit de deux étudiants universitaires, âgés de 25 et 26 ans, a indiqué une source sécuritaire à Le Site Info.

Et de préciser que les deux mis en cause ont été arrêtés dans le cadre de deux opérations distinctes, et ce, suite à la publication de deux posts Facebook proposant la vente d’appareils et de dispositifs électroniques pour la triche aux examens.

Les services de police ont ainsi saisi 8 appareils chez le premier le suspect et 6 autres chez le deuxième.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour mettre la main sur d’autres individus impliqués dans ces actes criminels, a fait savoir la même source.

S.L. et Y.K.