Facebook: des Marocains arnaqués par de faux comptes

Le président du Centre national de protection contre la cybercriminalité a tiré la sonnette d’alarme concernant de faux comptes Facebook, avec une photo de profil de jeunes femmes belles et aguichantes.

Au fait, ces faux comptent ont pour dessein d’appâter des internautes crédules puis d’exercer sur eux chantage et extorsion, a précisé Mohamed Ben M’Hidi, dans une déclaration à Le Site info. Notre interlocuteur a également souligné que le nombre de victimes a connu une grande augmentation depuis le début de l’état d’urgence sanitaire. Par conséquent, le Centre national de protection contre la cybercriminalité a redoublé d’efforts pour détecter les faux profils et les dénoncer. Et ce, pour protéger les internautes d’en être victimes, surtout quand il s’agit d’internautes mineurs , faciles à berner.

Mohamed Ben M’hidi a explique le modus operandi de ces cybercriminels maîtres chanteurs. Ils se font passer pour une belle jeune femme étrangère, Européenne de préférence, proposent ensuite à leurs victimes des scènes érotiques réciproques et « hot ». La suite coule de source nauséabonde! En possession de photos et de vidéos compromettantes de leurs victimes, ils commencent par perpétrer leur opération d’extorsion consistant à menacer de publier lesdites photos et vidéos si la victime ne casque pas la somme exigée.

Larbi Alaoui et Rim Tbiba .