Face aux critiques, le représentant d’Israël au Maroc supprime son tweet sur El Othmani

Quelle mouche a piqué le chargé du Bureau de liaison israélien à Rabat? Saâeddine El Othmani, chef de gouvernement, mais aussi secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), avait tenu à féliciter le mouvement Hamas, suite aux derniers développements qu’a connus la région du Proche-Orient.

Et dans un tweet, David Govrin avait cru bon critiquer cette initiative d’El Othmani. Il va sans dire que les réactions hostiles n’ont pas manquer de pleuvoir à l’encontre du chargé du Bureau de liaison de l’Etat hébreu à Rabat. En effet, l’ex-ambassadeur israélien au Caire, qui est de retour au Maroc, avait osé écrire, via son compte Twitter, avant de supprimer sa publication, qu’il a été choqué « par la déclaration du chef du gouvernement marocain qui a soutenu et félicité l’organisation Hamas et le Jihad islamique terroristes, cautionnés par l’Iran ». Et il avait ajouté que tous ceux qui soutiennent les alliés de l’Iran « renforcent l’hégémonie régionale de ce dernier ». David Govrin s’était également interrogé si cela ne servait pas les intérêts de l’Iran qui sème la terreur dans des pays arabes et soutient le polisario, en opposition avec les intérêts du Maroc et avec ceux des pays arabes modérés.

La riposte est aussi venue du journaliste et animateur marocain, Redouane Ramdani. « C’est moi qui vais vous répondre à la place d’El Othmani. Vous êtes censé être un fonctionnaire et ce n’est point votre affaire de commenter à qui s’adresse El Othmani. Celui-ci est chef du gouvernement d’un Etat digne et respectable. Et si discussions et débats il doit y avoir concernant ce sujet, c’est entre nous, Marocains, que cela incombe d’en discuter ».

Et Ramdani d’ajouter à l’adresse de l’Israélien: « De votre côté, vous n’avez qu’une chose à faire. Celle de garder vos distances et limites! ». Le journaliste et animateur marocain a aussi souligné, sous forme de nota bene: « Je suis sûr et certain que quelqu’un vous fera parvenir ma publication et vous la traduira. Je remercie d’avance cette personne! ».

Larbi Alaoui (avec Mohamed Fernane)