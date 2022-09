Face aux accusations, l’ambassadeur d’Israël au Maroc sort de son silence

Sous le feu de graves accusations, l’ambassadeur d’Israël à Rabat est enfin sorti de son silence.

Dans un tweet, David Govrin a catégoriquement démenti toutes ces accusations, notamment les allégations d’abus sexuels portées à son encontre.

« Suite aux fausses allégations et calomnies publiées par les médias à mon encontre, je tiens à clarifier catégoriquement et sans équivoque: ces rumeurs sans fondement et trompeuses. Concernant le harcèlement sexuel ne sont que des mensonges », a-t-il écrit.

De graves accusations avaient été portées à l’encontre du chef de la mission, David Govrin. Parmi celles-ci, des allégations d’abus sexuels et d’irrégularités financières et administratives.

Une délégation de hauts responsables du ministère israélien des Affaires étrangères s’était rendue au Maroc pour enquêter sur ces graves dysfonctionnements. Ladite délégation comprenait l’inspecteur général du MAE israélien, Hagai Behar. David Govrin a été rappelé par Tel-Aviv pour des « éclaircissements » avant de revenir à Rabat.

La délégation d’inspection israélienne dépêchée au Maroc avait enquêté sur des soupçons d’irrégularités financières et administratives, notamment la disparition de cadeaux. L’enquête a porté sur « un cadeau de valeur provenant de la maison royale marocaine reçu lors des célébrations de la fête de l’indépendance de l’État d’Israël, et qui se serait volatilisé, sans que cela ait été signalé, selon les plaintes reçues par le ministère des Affaires étrangères ».

L’équipe avait également enquêté sur un conflit entre Govrin et l’officier de sécurité de la mission.

Selon des médias hébreux, une Marocaine a été à l’origine de l’enquête ouverte contre Govrin. Cette dernière a écrit au ministère israélien des Affaires étrangères, le 25 octobre 2021, pour lui faire part du comportement répréhensible du chef de la mission. L’émettrice de la missive a tenu à y adjoindre les témoignages de femmes présumées victimes.