Face au relâchement des comportements, Laftit veut serrer la vis (Document)

Après les mises en garde du ministère de la Santé au sujet d’une probable rechute épidémiologique, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a adressé une circulaire aux Walis et gouverneurs, les appelant à renforcer les contrôles.

« A l’heure où des efforts considérables sont consentis par les pouvoirs publics pour faire face à l’impact de l’épidémie, et au moment où la campagne de vaccination continue de se déployer à un rythme soutenu, il n’est pas admis que des actes irresponsables fassent courir à notre pays le risque d’avènement d’une nouvelle vague de propagation de la pandémie », peut-on lire dans la circulaire.

Le ministre demande ainsi à veiller à la mise en oeuvre stricte et ferme des mesures décrétées par les autorités. Il s’agit du port correct du masque; du respect de la distanciation physique dans les lieux publics; de l’interdiction des déplacements non autorisés entre 23h et 4h30; de l’interdiction des rassemblements regroupant plus que le nombre autorisé de personnes dans les espaces fermés et ouverts. Auxquelles s’ajoute le respect de la capacité d’accueil des salles des fêtes, théâtres, cinémas, centres culturels, musées, monuments historiques, bibliothèques ainsi que les piscines.

Dans ce cadre, ajoute la circulaire, un plan d’action doit être élaboré, incluant notamment le déploiement de campagne de sensibilisation à l’endroit des citoyens. Ces campagnes seront à mener surtout au niveau des places publiques et des quartiers populaires. Des patrouilles doivent être menées également pour sanctionner les contrevenants aux mesures précités, indique-t-on de même source.

