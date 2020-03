Face au coronavirus, Le Site Info adopte le télétravail (Horizon Press)

La direction de la société Horizon Press a décidé d’adopter le télétravail à partir de ce lundi 16 mars.

La société qui édite Les Eco.ma, Les Inspirations Eco, Horizon TV, Le Site info VF, Le Site info VA, Ghalia, Le Site info Sport et Digital Créa, a en effet décidé de mettre les journalistes et les techniciens au télétravail, si leur fonction leur permet de le faire, jusqu’à nouvel ordre et ce pour faire face au coronavirus.

Le groupe de presse s’est également engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour désinfecter ses locaux, conformément aux recommandations du ministère de la Santé afin de faire face à cette menace épidémiologique.

Par ailleurs, la direction d’Horizon Press a pris toutes les précautions avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes.

H.M.