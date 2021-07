Face à l’augmentation des cas au Maroc, El Othmani hausse le ton

La situation épidémiologique liée à la pandémie de coronavirus au Royaume devient préoccupante après la hause des nombres de cas de contamination et des cas actifs qui ont presque doublé durant les deux dernières semaines, outre le nombre croissant des cas critiques et le taux élevé d’occupation des hôpitaux, a affirmé, ce jeudi, le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, appelant à davantage de vigilance et de précaution.

Intervenant à l’ouverture du Conseil de gouvernement, El Othmani a souligné que vu ce développement, le gouvernement a décidé de tenir à nouveau ses réunions hebdomadaires à distance pour réaffirmer le caractère sérieux de la situation qui ne doit souffrir d’aucune sous-estimation et pour donner un signal fort et clair aux citoyens, indique un communiqué rendu public à l’issue du conseil.

Il a, à cette occasion, appelé à nouveau les citoyens, les institutions et les acteurs à redoubler d’efforts et à faire preuve d’une grande vigilance et ce, à travers le respect des mesures de précaution nécessaires. Le but étant d’éviter toute rechute comme c’est le cas dans plusieurs pays.

A cet égard, le ministre de la santé a présenté une note dans laquelle il affirme que sur la base de l’analyse des chiffres et données sur la situation épidémiologique durant les derniers temps, il est nécessaire de continuer à respecter les mesures de précaution en vigueur.

Par ailleurs, El Othmani a souligné que le conseil de gouvernement se tient dans un contexte marqué par nombre de bonnes nouvelles et d’autres qui appellent à la vigilance et à la précaution.

S’agissant de bonnes nouvelles, le chef du gouvernement a rappelé l’adoption lors du dernier Conseil des ministres, tenu sous la présidence du roi Mohammed VI, de nombre de textes importants, à leur tête deux projets de loi-cadre portant sur deux grandes réformes. Il s’agit, en l’occurrence, du projet de loi-cadre relatif à la réforme fiscale et du projet de loi-cadre relatif à la réforme des établissements et entreprises publics (EPP), notant que ces textes sont élaborés en application des Hautes Instructions Royales contenues dans des discours royaux.

El Othmani a souligné que les secteurs concernés se sont mobilisés pour élaborer ces textes, qui seront examinés prochainement par le parlement, notant que ces textes vont renforcer l’arsenal juridique élaboré par le gouvernement et adopté pour la plupart par le parlement comme la loi-cadre sur la protection sociale et la loi-cadre sur la réforme du système d’éducation et de formation, entre autres, textes importants.

Ainsi, a-t-il poursuivi, le gouvernement a su en fin de son mandat tracer les contours de la prochaine étape à travers ces projets de loi-cadre, ce qui facilitera l’application des réformes y afférentes, ainsi que l’élaboration de textes de lois nécessaires, notant que ces lois vont permettre de réunir les conditions et mécanismes de la relance économique post-coronavirus et s’ajouteront à d’autres réformes à caractère économique et social important.

L’objectif est de sortir de la pandémie de covid-19 et de surmonter ses impacts économiques et sociaux, a-t-il dit, notant qu’il y a certains secteurs qui commencent à se relancer.

A cet égard, il a souligné que le Maroc, sous la sage conduite du roi Mohammed VI, jouit actuellement d’un grand respect et estime de la part de l’ensemble de ses partenaires internationaux à la faveur de son expérience dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et son approche pour relever ce grand défi sur les plans sanitaire, économique et social.

Evoquant toujours les bonnes nouvelles, le chef du gouvernement a rappelé le lancement de l’opération de retour des Marocains résidant à l’étranger ‘Marhaba 2021’, notant que cette opération a été marquée par la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, en application des Hautes Instructions du Souverain, afin de faciliter le retour des Marocains du monde à la patrie notamment à travers la baisse des prix du maritime et de l’aérien.

Cette initiative a eu un impact positif sur les Marocains du monde, s’est-il félicité, appelant l’ensemble des parties prenantes à poursuivre la coopération pour garantir le succès à cette opération.

