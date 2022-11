Expulsion des journalistes marocains d’Algérie: le présentateur du JT d’Al Aoula se confie

La délégation des journalistes marocains a subi un accueil des plus hostiles et des plus blâmables de la part des autorités algériennes, à son arrivée à l’aéroport Houari Boumedienne d’Alger, en provenance de Paris.

Les journalistes marocains avaient pour mission de couvrir les travaux du 31ème Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre en Algérie et le présentateur du JT en arabe de la chaîne nationale Al Aula a tenu à relater le mauvais traitement que ses confrères et lui ont subi.

Via une publication sur son compte officiel du réseau social Facebook, Kais Mohssine a confirmé que la délégation des journalistes marocains a été victime de provocations et de désagréments multiples. De même que l’accréditation a été refusée à nos confrères, les empêchant ainsi d’ accomplir la noble mission pour laquelle ils sont venus à Algérie, à l’instar de leurs collègues des autres pays arabes qui, eux, ont facilement obtenu leur accréditation.

Cette hostilité algérienne manifeste et cette marginalisation préméditée, aussi bien à l’égard de responsables marocains que vis-à-vis de la délégation marocaine des journalistes a décidé celle-ci à rentrer au Maroc, a ajouté Kais Mohssine.

Les autorités algériennes on laissé la délégation des journalistes marocains poireauter pendant six longues heures à l’aéroport, après un voyage à destination de Paris, d’abord, puis à Alger, sachant que le régime soldatesque a fermé son espace aérien au Maroc », a aussi souligné le présentateur du JT d’Al Aoula.

Et de déplorer que la délégation des journalistes marocains ait vécu toutes les sortes de désagréments, de désinvolture et d’enquêtes officieuses de la part d’instances « prétendant apporter leur assistance afin de résoudre le problème d’accès à un pays qui ne croit guère aux règles élémentaires du bon voisinage ».

Après tout cela, les journalistes marocains ont appris qu’ils pouvaient accéder au territoire algérien, mais… « en tant qu’individus, et non pas en tant que journalistes. C’est-à-dire sans leurs outils et appareils de travail, a précisé Kais Mohssine qui a poursuivi qu’ensuite une information est tombée signifiant que les journalistes marocains « n’ont pas leur place au Sommet et, par conséquent, ne peuvent être être accrédités ».

Larbi Alaoui