Explosions au Sri Lanka: une Marocaine parmi les victimes

Ce dimanche, le Sri Lanka a été le théâtre d’une série d’explosions. Le bilan est très lourd: au moins 207 morts et 450 blessés, selon les autorités.

Parmi les blessés figure une hôtesse de l’air marocaine de la compagnie aérienne saoudienne, la Saudi Arabian Airlines. L’information a été rapportée par le site saoudien Okaz.

Citant l’ambassade d’Arabie Saoudite au Sri Lanka, le site précise que la Marocaine a été blessée à la main alors qu’elle se trouvait dans un hôtel de la capitale sri-lankaise, Colombo, visé par une explosion ce dimanche matin, précisant que l’hôtesse “est en bonne santé”.

Par ailleurs, une source au sein du ministère marocain des Affaires étrangères (MAEC) a indiqué à Le Site Info, que le MAEC n’a reçu pour l’instant aucune information faisant état de ressortissants marocains blessés ou décédés lors de ces attaques, soulignant que “les services du ministère procèdent actuellement à la collecte de données”.

À noter que le bilan des huit explosions qui ont frappé dimanche des hôtels et des églises catholiques au moment de la célébration de la messe de Pâques s’est alourdit à 207 morts et plus de 450 blessés, a annoncé la police. “Nous ne pouvons pas confirmer si c’étaient des attaques suicides”, a dit le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera, dans une conférence de presse, ajoutant que trois personnes avaient été arrêtées.

Selon la police, quatre hôtels haut de gamme et une église ont été visés par des explosions à Colombo. Une autre déflagration a touché une église à Negombo, au nord de la capitale, et une septième a visé une autre église à Batticaloa, dans l’est de l’île. A Orugodawatta, dans le nord de la capitale Colombo, un kamikaze a tué trois policiers en se faisant exploser dans un bâtiment. Le Premier ministre Srilankais, Ranil Wickremesinghe, a condamné ces “attaques lâches” mais n’a pas donné de chiffres exactes concernant les victimes.

Un couvre-feu est entré en vigueur “jusqu’à nouvel ordre” dans tout le pays, à déclaré le ministère de la Défense.

