Exploit des Lions: l’hymne national a retenti au Parlement

L’hymne national a retenti sous l’Hémicycle, ce mercredi 7 décembre, à l’ouverture de la session de la Chambre des représentants réservée à l’adoption de plusieurs projets de loi.

Ainsi, les députés ont écouté avec une grande ferveur patriotique l’hymne national, entonné à l’occasion de la qualification historique des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

À ce propos, le président de la séance a déclaré, dans son discours d’ouverture, ce matin, que les Marocains ont saisi l’occasion de la magnifique prouesse de l’équipe nationale pour sortir manifester leur grand bonheur sur les avenues et les divers espaces publics des villes du Royaume.

Et à la tête des ces milliers de citoyens, le roi Mohammed VI, arborant le maillot national et brandissant le drapeau vert et rouge du Maroc, a sillonné en voiture les avenues de la capitale, sous les acclamations et les vivats enthousiastes des R’bati(e)s, tous âges et classes sociales confondus, a souligné l’USPPite Driss Chtibi.

Celui-ci a poursuivi que la victoire, acquise mardi 6 décembre, a valu au Maroc les sincères félicitations et les voeux de la part de ses frères et amis du monde arabe et du continent africain. Arabes et Africains ont ainsi considéré cette performance sportive historique comme la leur, a précisé le président de la séance de ce mercredi à la Chambre des représentants.

Les députés, membres de la première chambre du Parlement marocain, sont très fiers de cette réalisation historique des Lions de l’Atlas et souhaitent que l’équipe nationale aille encore plus loin dans la compétition, a précisé Driss Chtibi. Tout en ne manquant pas non plus d’assurer que cette performance est le résultat d’un travail sérieux et d’une vision sportive, patriotique et claire de la FRMF.

Ceci, sous les Hautes instructions royales et, aussi, grâce aux grands efforts déployés par les divers staffs de l’équipe nationale , sous la férule de l’entraîneur Walid Regragui, a conclu le président de la séance.

L.A.

.