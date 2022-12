Exploit des Lions de l’Atlas: Une ambiance indescriptible à Marrakech (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire historique des Lions de l’Atlas face à la sélection espagnole aux tirs au but (3-0 t.a.b. 0-0 après prolongations), synonyme de qualification historique et haut la main pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, a créé l’euphorie à Marrakech poussant un public, de différents âges, à fêter comme il se doit « une performance inégalable ».

Dès le dernier penalty converti par Achraf Hakimi d’une superbe panenka, les supporters de la sélection nationale ont investi les principales artères, places et rues de la Cité ocre pour fêter cet exploit historique, réalisé face au champion de l’édition 2010 de la Coupe du Monde.

Vêtus des couleurs nationales, à pied ou à bord de leurs voitures, motos ou bicyclettes, des jeunes, des femmes et des hommes ont envahi les différentes artères de la ville, scandant des chansons à la grande Gloire des Lions de l’Atlas, qui ont réussi à signer une qualification historique grâce à la grinta mise par les joueurs sur le terrain et leur envie d’offrir à leur pays si cher cet exploit avec un grand « E », source de fierté pour tout un peuple et toute une Nation.

Des cris de joie, des klaxons des voitures et des motos, des sifflets et des youyous des femmes ont animé les groupements des supports des Lions de l’Atlas, qui ont entonné à l’unisson l’Hymne National, et scandé des chansons populaires aux rythmes de Dakka Marrakchia.

Comme à l’accoutumé à chaque victoire de la sélection nationale, les supporters se sont donné rendez-vous à la Place Jemaâ Fna, à la place El Harti au quartier Guéliz et à l’avenue Mohammed VI, comme au niveau des Avenue Mohammed V et Allal El Fassi à Daoudiate, ainsi que d’autres espaces populaires, pour laisser exploser leur joie et exprimer leur fierté d’une consécration historique pour le Maroc et les pays arabes.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc a atteint mardi les quarts de finale de la Coupe du monde après un nul blanc pendant les 120 minutes. Au cours de la fatidique séance des tirs au but, Yassine Bounou, à la manière des grands gardiens de but, s’est mué en héros en captant trois tirs espagnols (3-0 t.a.b.).