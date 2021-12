Experts : le Maroc va renforcer les restrictions si…

Après l’arrivée de la 5ème vague du covid dans plusieurs pays d’Europe et l’apparition du variant Omicron, le Maroc s’est empressé de prendre certaines mesures restrictives, dont la fermeture des frontières aériennes et maritimes.

Maintenant, plusieurs experts marocains appellent les citoyens à respecter les mesures sanitaires mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus et éviter une rechute épidémiologique. Ils ont également appelé les Marocains à se rendre aux centres de vaccination pour recevoir leurs doses et renforcer leur immunité.

De leur côté, les membres du comité scientifique et technique ont indiqué que le Maroc n’hésitera pas à renforcer les restrictions, dont la réinstauration du couvre-feu, au cas où la situation se détériore. Le port du masque et le respect de la distanciation physique sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires, surtout après l’apparition d’Omicron.

Pour rappel, un total de 90 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 85 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.431.938, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.706.131, alors que 1.760.279 personnes ont eu trois doses.

Le nouveau bilan porte à 950.591 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 932.920, soit un taux de guérison de 98,1%. Le nombre total des décès est passé à 14.788 (létalité 1,6%), avec 1 nouveau cas enregistrés dans la de Casablanca-Settat.

