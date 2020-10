Expert en virologie: à quoi faut-il s’attendre après Aid Al Mawlid

Le directeur du laboratoire de virologie, à l’Université Hassan II de Casablanca, a mis en garde concernant les bilans des contaminations. Ceux-ci, selon Mustapha Naji, vont connaître une forte augmentation lors des prochains jours et ce, à cause des rassemblements familiaux à l’occasion du Mawlid Annabaoui et des changements de climat de la saison, aussi bien automnale que la prochaine saison hivernale.

L’expert en virologie a ainsi indiqué, dans une déclaration à Le Site info, que l’étape prochaine sera très difficile, car les contaminations vont augmenter et le bilan des mortalités va s’alourdir, en raison des conditions climatiques.

« Tous les scénarios sont possibles, y compris le retour au confinement général au Maroc ou dans certaines villes durement touchées », a-t-il fait savoir, appelant les citoyens marocains à respecter les mesures restrictives mises en place par les autorités.

Vendredi dernier, le nombre de décès est passé à 3.625, avec 53 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%. 1377 nouveaux cas de contamination ont été détectés dans la région de Casablanca-Settat.