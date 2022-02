Exclu. Table ronde à Agadir sur le Nouveau modèle de développement (PHOTOS & VIDEOS)

Quelle déclinaison régionale pour l’implémentation du Nouveau modèle de développement (NMD)? Pour répondre à cette question, le groupe Horizon Press a enclenché une série de rencontres intitulées: « Le challenge des régions », allusion faite à ce méga-chantier national, pour décortiquer les enjeux de ce défi et les pré-requis que chaque territoire se doit de concrétiser pour réussir le virage du NMD.

C’est ainsi que la région Souss-Massa a été choisie pour inaugurer ce cycle, représentant un exemple inédit à plus d’un titre. La table ronde dédiée à cette région, tenue ce mercredi 9 février à Agadir, a ainsi été rythmée en trois principaux temps (prérequis, priorités et perspectives) et marquée par la présence d’intervenants de renom, lesquels sont des acteurs parmi d’autres qui seront amenés à implémenter cette déclinaison du NDM en tenant compte de la spécificité et des potentialités de chaque région.

Il s’agit de Karim Achengli, Président du Conseil régional de Souss-Massa, Marouane Abdelati, Directeur général du CRI Souss-Massa, Said Dor, Président de la CCIS de Souss-Massa et Mustapha Bouderka, Premier Vice-Président du conseil communal d’Agadir.

D’entrée de jeu, et malgré le contexte pandémique, la région avait plus d’un atout qui lui en sa faveur, à commencer par l’amorçage de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI) pour la période 2014-2021 et le lancement du Programme de développement urbain (PDU) en plus de la mise en œuvre de plusieurs autres projets structurants relevant à la fois du public et du privé.

Intervenant à cette occasion, Karim Achengli a indiqué que Souss-Massa offre de nombreuses opportunités d’investissement et dispose de ressources humaines nécessaires, à même d’assurer la bonne mise en œuvre du nouveau modèle de développement et ses enjeux stratégiques. Selon Achengli, Agadir peut se positionner en rangs honorables sur les plans économique, social et culturel.

«La région Souss-Massa été chanceuse car elle a tout d’abord bénéficié de la première déclinaison du PAI au niveau régional avec la conception d’une vocation régionale avec des écosystèmes industriels par secteur dédié aux PME. L’objectif est de faire des entreprises des appareils qui créent de la valeur ajoutée, mais aussi de l’emploi en intégrant le contexte industriel afin de développer notre part en termes de PIB», estime le président du Conseil régional.

Pour sa part, le Directeur Général du Centre régional d’investissement Souss-Massa a indiqué que son établissement œuvre à mettre en place un plan d’action susceptible de lutter contre les insuffisances détectées lors de la mise en place de ce modèle de développement. Le CRI, explique-t-il, s’engage dans ce cadre à intégrer les petites entreprises et les coopératives, ainsi que renforcer les capacités des entrepreneurs. «Au niveau régional, le préalable qui existe dans cette région est que le collectif régional est très soudé. Il a même réduit ses nœuds systémiques afin de donner un élan de développement. Dans sens, la CRUI, instituée par la loi n°47-18, est un exemple parmi d’autres qui cristallise cette synergie avec tout le travail fait en back-office par l’ensemble des acteurs», a-t-il affirmé.

Pour Mustapha Bouderka, «quand on analyse le PDU, on se rend compte qu’il apporte des réponses à toutes ces questions de développement, à travers ses différents volets, notamment la qualité de vie, la durabilité et le financement avec des coûts et des ratios très efficients par rapport aux autres villes.

De son côté, Said Dor a mis l’accent sur l’engagement collectif de l’ensemble des parties prenantes. Cette donne constitue un avantage pour l’implémentation des différentes politiques de développement. Participant à la hauteur de 10% du produit intérieur brut (PIB) national, la région de Souss-Massa dispose d’atouts majeurs notamment dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de la pêche. Le secteur industriel compte près de 437 unités qui emploient plus de 33 000 personnes. Souss-Massa est considérée comme la 1ère région primeuriste et agrumicole du pays avec un PIB régional de 17,3% /national de 9%, et un total 451.165 ha de terres cultivées dont 106 664 ha équipés en système d’irrigation goutte à goutte.

