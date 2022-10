Exclu: l’influenceuse Asmae Amrani se confie sur son premier film

L’influenceuse marocaine, Asmae Amrani, s’apprête à dévoiler dans les prochains jours, sa première expérience cinématographique. Et ce, dans un film intitulé « Story » et dont la projection est prévue le mercredi 2 novembre prochain, au cinéma Megarama de Casablanca.

En attendant, et dans une déclaration à notre magazine digital « Ralia », Asmae Amrani a révélé que le film où elle interprète le rôle principal est un long métrage auquel ont participé, à ses côtés, plusieurs artistes étrangers. De même qu’elle a précisé que cette œuvre est trilingue puisque les dialogues de chaque séquence

sont soit en arabe, soit en français ou en anglais, selon la situation et les personnages de la scène.

Par ailleurs, l’influenceuse a pris la décision de supprimer toutes ses publications sur son compte officiel Instagram et a mis, à leur lieu et place, le poster officiel du film « Story », synonyme de promo de sa part de sa première expérience dans le 7ème art et du long métrage où elle a étrenné cette dernière.

M.R.