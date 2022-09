Exclu: la preuve que le motif de Zellige utilisé par Adidas est bien Marocain (Documents)

Le Site Info a pu obtenir plusieurs documents concernant le dépôt du design utilisé par Adidas dans la réalisation du maillot de l’équipe nationale d’Algérie. Les documents de propriété intellectuelle indiquent que le Royaume a déjà entamé les procédures nécessaires pour enregistrer son patrimoine.

La marque « Zellige de Fès », qui met en avant le motif utilisé par l’équipementier allemand pour les maillots de nos voisins de l’est, est enregistrée au nom du Maroc, via le ministère de l’Artisanat et de l’Économie sociale et Solidaire. En effet, le Royaume enregistre ce motif depuis 2015.

Les documents dont dispose Le Site Info mettent fin à un débat vide de tout sens. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait adressé une mise en demeure, à travers l’avocat Me Mourad Elajouti pour traiter cette affaire auprès d’Adidas.

« Mandaté par le ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, j’ai adressé une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe Adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l’art de Zellige marocain », a écrit l’avocat sur son compte Twitter. Et d’ajouter: « Il s’agit d’un énième cas d’appropriation culturelle, qui consiste à s’emparer d’une expression culturelle traditionnelle, pour l’adapter à une autre culture dans un contexte différent, sans autorisation ni mention de la source ».

L’avocat a indiqué que la gravité de cette situation réside dans le fait que l’équipementier a attribué ce qui est une partie importante de la culture marocaine à un autre pays.

A.O.