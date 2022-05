Exclu. Kaoutar Boudarraja participera à une grande production de Netflix

La journaliste et actrice marocaine, Kaoutar Boudarraja, s’apprête à participer à un film international, produit par Netflix.

Une source concordante a révélé à Ghalia que le tournage se déroulera au Maroc et dans un autre pays étranger et verra la participation de nombreuses vedettes de l’écran, aussi bien arabes qu’étrangères. Il faut aussi noter que Kaoutar Boudarraja est la seule artiste marocaine faisant partie de ce projet international, selon la même source qui a préféré ne pas révéler d’autres détails au sujet du long-métrage.

D’un autre côté, Kaoutar Boudarraja a assuré qu’elle ne suit pas du tout la programmation des feuilletons télévisés ramadanesques. En revanche, elle a affirmé, dans un entretien accordé à Ghalia, être fidèle aux émissions du prédicateur égyptien, Mustafa Hosny, pendant toute l’année.

« C’est un monsieur qui répond aux interrogations des gens avec une logique et une objectivité certaines, convaincantes et réalistes. Il ne vous donne pas d’ordres, mais vous facilite l’appréhension de beaucoup de choses de et sur la vie. Et pendant le mois sacré de Ramadan, il anime quotidiennement une émission qui est la seule que je ne rate jamais », a souligné l’artiste marocaine.

L.A.