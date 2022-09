Exclu: du changement à la tête d’Al Barid Bank

Redouane Najmeddine, président de directoire d’Al Barid Bank, part à la retraite. Il avait rejoint le groupe en 2007.

Après une carrière de près de 16 ans à la tête d’Al Barid Bank, Redouane Najmeddine s’apprête à quitter ses fonctions. L’information nous a été confirmée en exclusivité par une source bien informée.

Notre interlocuteur nous a indiqué que le successeur de Najmeddine n’a pas encore été désigné pour le moment.

Redouane Najmeddine avait été réélu, pour un deuxième mandat successif, en tant que président exécutif du groupe Régional Afrique du World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) en 2021. Le WSBI a pour mission de promouvoir l’inclusion financière, le développement de l’épargne et la digitalisation des produits et services financiers.

A.O.