Exclu: Après Boussaïd, deux ministres bientôt limogés

La nomination d’un nouveau ministre de l’Economie et des Finances après le limogeage, sur décision royale, de Mohamed Boussaïd, aura lieu vers la 2ème semaine de septembre.

C’est ce qu’a confié une source bien informée à Le Site Info. Et d’ajouter que la prochaine rentrée politique sera marquée par le limogeage de deux ministres PJDistes. Il s’agit, selon elle, de Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle et Lahcen Daoudi, ministre des Affaires générales et de la gouvernance. Ce dernier avait présenté sa démission de son poste ministériel après sa participation controversée à une manifestation organisée par les salariés de Centrale Danone devant le Parlement.

«C’est un ministre qui a lancé un pavé dans la mare, lors d’une rencontre non officielle, en annonçant que Yatim et Daoudi seront bientôt débarrassés du stress du gouvernement», a-t-elle indiqué.

La confidence du ministre en question, ajoute la même source, prouve qu’un second remaniement ministériel aura lieu après celui d’octobre 2017.

En parallèle, le Chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani serait, a-t-elle souligné, dans une mauvaise passe après le limogeage du ministre de l’Economie et des Finances avant l’élaboration du projet de loi de finance 2019.

Rappelons par ailleurs que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Abdelkader Amara, a été désigné pour assurer l’intérim à la tête de ce département.

S.L.