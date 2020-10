Examens du bac régional: El Othmani salue les efforts consentis

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a salué ce jeudi les efforts dévoués consentis par l’ensemble des cadres éducatifs, pédagogiques et administratifs, l’administration territoriale, les autorités sécuritaires, et les secteurs de la santé et de la jeunesse et des sports, en coopération avec les différentes parties prenantes, pour la préparation des épreuves de l’examen régional de la 1ère année baccalauréat dans des circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de Covid-19.

Dans son allocution à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement, El Othmani s’est félicité du succès accompli face aux défis posés par cette circonstance, notamment le sauvetage de l’année scolaire écoulée et la reprise de l’année scolaire en cours avec sérieux et détermination, afin que l’éducation soit au niveau souhaité, a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil qui coïncide avec le coup d’envoi de l’examen régional de la 1ère année baccalauréat.

Le chef du gouvernement a expliqué que les difficultés liées à la propagation du virus et la hausse des contaminations et des cas critiques dans certaines villes ont imposé la mise en oeuvre de mesures préventives dans l’ensemble des établissements afin de préserver la santé des élèves, des cadres éducatifs et administratifs et de leurs familles.

Dans ce cadre, El Othmani a évoqué les autres départements ministériels qui supervisent les établissements d’enseignement ou de formation, citant en particulier le ministère des Habous et des Affaires Islamiques qui déploie des efforts de taille pour s’adapter avec cette période difficile imposée par la pandémie de coronavirus.

Le responsable a également salué tous les intervenants de la première ligne qui travaillent sous une pression constante et font face à de grandes difficultés en remplissant leurs engagements loin de leurs familles et parfois sans bénéficier des vacances annuelles.

