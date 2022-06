Examens de la 1ère année bac: témoignages (VIDEO)

Les épreuves de la session ordinaire de l’examen régional unifié de la première année du baccalauréat se déroulent cette semaine. Au micro de Le Site info, plusieurs élèves du lycée Al Mansour Addahbi, à Rabat, ont assuré que les examens se sont déroulés dans de très bonnes conditions.

«Les épreuves de français et d’éducation religieuse étaient très faciles », a indiqué l’un des élèves, tandis qu’un autre s’est dit inquiet quant aux notes qu’il obtiendra dans certains examens jugés difficiles comme l’histoire-géographie.

Rappelons que l’examen provincial normalisé de la 6è année du primaire aura lieu le 7 juillet 2022, alors que l’examen régional normalisé de la 3è année du secondaire-collégial sera tenu les 6 et 7 juillet 2022.

Les épreuves de la session ordinaire de l’examen national normalisé du baccalauréat 2022 pour les pôles scientifique, technique et professionnel, auront lieu du 20 au 22 juin 2022, alors que pour le pôle littérature et enseignement originel, elles auront lieu les 23 et 24 juin 2022. Les rattrapages, eux, sont prévus du 15 au 19 juillet 2022.

H.M.