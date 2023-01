Examen des avocats : un parlementaire demande l’ouverture d’une enquête

Les déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi continuent de faire l’actualité au Parlement. El Ayachi Al Ferfar, parlementaire du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, qualifie les déclarations de Ouahbi de « provocatrices » et « arrogantes » et demande publiquement ce mercredi l’ouverture d’une enquête dans les examens des avocats.

Al Ferfar souligne qu’une enquête ouverte serait une forme de justice non seulement pour les étudiants qui se sont sentis lésés aux examens mais aussi pour ceux qui ont réussi. Une enquête serait une autre façon pour ces derniers de prouver leur qualification et leur mérite au métier d’avocat.