Eventuelles inondations à Casablanca: Nabila Rmili anticipe (PHOTOS)

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, s’est retroussée les manches en se rendant sur le terrain pour constater de visu l’état des lieux concernant l’infrastructure des canalisation et les réseaux d’assainissement de la capitale économique et ce, avant la saison hivernale.

Et via son compte Twitter, la RNIste a révélé s’être réunie avec le directeur du Service permanent de contrôle (SPC) de la gestion déléguée confiée à la Lydec, afin de suivre de près les opérations de contrôle et de gestion des eaux de pluies et des eaux usées. Nabila Rmili a aussi souligné que lesdites opérations entreprises entrent dans le cadre des préparatifs à l’hiver prochain et aux précipitations, dans le but d’éviter aux citoyens tout danger potentiel dû à des inondations ou autres périls liés aux pluies hivernales.

Pour rappel, l’année dernière Casablanca avait connu des pluies diluviennes et des inondations qui ont semé le chaos. Plusieurs quartiers avaient été sous les eaux et l’on avait déploré divers dégâts matériels ayant suscité la colère des riverains.

L.A.

Nous avons entamé, une réunion avec le directeur du SPC afin d’anticiper la saison pluviale et de s’assurer du lancement des opérations de curage préventif des réseaux d’assainissement. pic.twitter.com/7syKX3SyGH — Nabila Rmili (@nabila_rmili) October 19, 2021