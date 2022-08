Événements de Nador : nouvelles sanctions contre les assaillants

Le Tribunal de Première instance de Nador a rendu, ce 4 août, son verdict concernant un autre groupe de migrants clandestins impliqués dans l’assaut chaotique qu’a connu la région en juin dernier.

Le Tribunal a prononcé des peines de prison ferme à l’encontre de 14 personnes impliquées dans l’un des assauts les plus « chaotiques » sur le point de contrôle de Mellila. Selon les données de l’AMDH Nador, 14 des assaillants ont été condamnés à une peine de 8 mois de prison ferme, associée à une amende de 2.000 dirhams.

Dans un contexte similaire, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Première instance de Nador a décidé de reporter le procès de 28 migrants clandestins au 17 août prochain. Le report est dû à une absence de témoins.

Pour rappel, le Tribunal avait décidé, le 19 juillet dernier, de condamner 33 immigrants illégaux à 11 mois de prison ferme, ainsi que des amendes allant de 500 à 3500 dirhams dans cette affaire.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baïtas, avait indiqué que l’assaut du 24 juin est l’un des plus « choquants » à ce jour. Celui-ci était « planifié », et a connu de nombreux blessés et morts du côté des forces de l’ordre marocaines et des migrants illégaux.

A.O.