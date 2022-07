Événements de Nador: la justice a tranché

Le Tribunal de Première instance de Nador est passé aux délibérations, dans la matinée du 19 juillet, quant aux événements chaotiques qu’a connus la région en juin dernier. 33 immigrants illégaux ont été déférés devant le Parquet dans le cadre de l’assaut du point de contrôle de Mellila.

Le Tribunal a décidé de condamner les 33 mis en cause à 11 mois de prison ferme. De plus, le premier groupe, constitué de 15 personnes, a été condamné à verser une amende de 500dh, alors que les 18 individus du deuxième groupe devront verser une amende de 3500dh pour les parties civiles.

Pour rappel, le point de contrôle du préside occupé de Mellila a été pris d’assaut, dans ce que l’on pourrait qualifier d’attaque coordonnée par un nombre important de subsahariens. Ces candidats à l’immigration clandestine étaient armés de bâtons, sabres et de pierres, afin de faire face aux autorités, mais aussi de cordes et crochets pour faciliter leur passage.

D’après le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, l’assaut du 24 juin était bien planifié et mieux structuré par rapport aux tentatives habituelles des clandestins. Avec de nombreux morts et blessés des deux côtés, cette attaque est vue comme l’une des plus choquantes à ce jour, du fait de la violence envers les forces de l’ordre.

A.O.