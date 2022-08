Événements de Nador : de la prison ferme pour 13 migrants (VIDEO)

Le Tribunal de Première instance de Nador s’est prononcé une nouvelle fois à l’encontre d’un nouveau groupe de subsahariens derrière l’assaut du 24 juin dernier.

L’AMDH Nador a indiqué que les mis en cause ont été condamnés à 30 mois de prison ferme chacun, en plus de verser une amende de 10.000 dirhams. Les charges retenues contre les clandestins concernent « l’organisation d’une bande criminelle », « la facilitation de la migration clandestine à partir du Maroc », « détention d’armes et usage de force à l’encontre d’agents d’autorité » et « entrée clandestine sur le territoire marocain ».

Le Tribunal a par ailleurs décidé de reporter l’examen du dossier d’un autre groupe d’assaillants au 7 septembre prochain. Ceux-ci sont poursuivis pour « incendie prémédité du couvert forestier », « enlèvement et séquestration d’un individu » et « coups et blessures à l’arme ».

Pour rappel, la clôture de fer entre les villes de Nador et Melilla a été le théâtre d’un assaut d’une ampleur gravissime de la part de migrants subsahariens. Un affrontement avait éclaté entre les forces de l’ordre marocaines et les assaillants, faisant plusieurs morts et blessés des deux côtés.

A.O.