Etudiants marocains en France, ceci vous concerne

Le ministère français de l’Intérieur a annoncé, ce mardi, l’ouverture d’un service de demande en ligne des titres de séjour pour les étudiants étrangers dont les Marocains.

Grâce à ce nouveau service appelé ANEF-séjour (Administration Numérique pour les Étrangers en France), les étudiants étrangers pourront déposer leur demande de titre de séjour depuis leur domicile, qu’il s’agisse d’obtenir un premier titre après visa, ou de renouveler leur titre de séjour, précise le ministère dans un communiqué.

A travers cette démarche, les étudiants étrangers n’ont plus de rendez-vous à prendre en préfecture ni à se déplacer pour s’assurer du dépôt de leur demande. Ils ne devront se présenter physiquement en préfecture qu’au moment de la remise du titre de séjour produit, souligne la même source, ajoutant qu’entre le dépôt de la demande et la remise du titre de séjour, les étudiants peuvent consulter à tout moment sur leur compte en ligne l’état de leur demande, répondre à d’éventuelles demandes de complément et prendre connaissance des décisions prises.

« Ce service contribue à l’attractivité du territoire français pour les étudiants étrangers et à la simplification de leurs démarches, dans le cadre du plan Bienvenue en France mis en place par le gouvernement à l’automne 2018 », fait valoir le ministère français de l’Intérieur.

Le processus de dématérialisation des demandes des étudiants, qui concerne 120.000 démarches chaque année, sera ensuite élargi progressivement d’ici 2022 aux autres titres de séjour, soit au total 870.000 titres et documents accordés, indique la même source.

Cette nouvelle plateforme d’enregistrement des demandes devra alléger la procédure et aplanir les énormes difficultés que rencontrent les étudiants étrangers pour le dépôt ou le renouvellement de leurs titres de séjour, en plus des conditions multiples à remplir et la saturation des services dans les préfectures.

Selon des chiffres officiels, les étudiants marocains représentant 12% de l’ensemble des étudiants étrangers en France.

En 2018/2019, ils étaient près de 41.800 étudiants marocains à être inscrits dans un établissement français d’enseignement supérieur : 27 394 à l’université, 5 079 en école de commerce, 5 102 en école d’ingénieurs, 2 124 en lycées (BTS & CPGE) et 2 030 dans d’autres types d’écoles (IEP, écoles d’art, écoles spécialisées, etc…). Les doctorants Marocains occupent en outre la 6ème place parmi les doctorants étrangers en France, avec un effectif de 1164 doctorants en 2018.

En novembre 2018, le gouvernement français a lancé la stratégie « Bienvenue en France » visant à accueillir encore plus d’étudiants à l’horizon 2025 notamment par la simplification de la politique des visas et l’amélioration de l’accueil des étudiants étrangers en France.

M.S. (avec MAP)