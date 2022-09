Etudiants marocains de retour d’Ukraine, ceci vous concerne (Ministère)

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a annoncé, mercredi, qu’une série de mesures ont été prises en vue d’assurer la continuité du parcours universitaire des étudiants marocains de retour d’Ukraine, inscrits dans les filières Bachelor, Master et Ingénierie, à l’exception de celles de l’architecture, de la topographie et de l’agronomie.

Dans un communiqué, le ministère précise que ces mesures consistent en l’ouverture des candidatures à travers le dépôt du dossier, du 13 au 21 septembre 2022, au siège de l’établissement relevant de l’université publique souhaitée.

L’étude des dossiers des étudiants par les commissions pédagogiques compétentes aura lieu du 22 au 28 septembre, note la même source, ajoutant que l’annonce des résultats et l’ouverture des inscriptions auront lieu le 30 septembre 2022.

S.L. (avec MAP)