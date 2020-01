Etudiants marocains bloqués en Chine: le roi Mohammed VI a donné des instructions

Le roi Mohammed VI a présidé, ce lundi au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la situation des citoyens marocains se trouvant dans la province chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités chinoises à cause du coronavirus, indique un communiqué du Cabinet royal.

“Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a donné Ses Très Hautes Instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement dans cette province.

Le Souverain a également ordonné que les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d’accueil spécifiques.

SM le Roi a aussi ordonné au Chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétence, d’assurer le suivi et la coordination adéquats.

Cette séance de travail s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Intérieur, M.Abdelouafi Laftit, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, du ministre de la Santé, M.Khalid Ait Taleb et du Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale”, peut-on lire dans le communiqué.

M.D. (avec MAP)