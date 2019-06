Etudiants en médecine et pharmacie, ceci vous concerne

Les examens de la session de printemps pour les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire débutent lundi prochain, conformément au calendrier homologué par les structures universitaires de ces facultés, ont affirmé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé.

Dans un communiqué conjoint, les deux départements ont souligné qu’ils ont pris l’initiative de présenter une offre saluée par le gouvernement et répondant favorablement à l’ensemble des points légitimes contenus dans le dossier revendicatif des étudiants.

Cette offre marque, également, une avancée substantielle sur les deux points de divergence relatifs au concours de résidanat et à la sixième année de médecine dentaire, note le communiqué, faisant remarquer que ces deux points, qui n’étaient pas inscrits au dossier revendicatif préliminaire des étudiants, ne revêtent pas un caractère urgent, étant donné que leur mise en œuvre n’est prévue que dans deux ans.

Selon le communiqué, les deux ministères ont réagi favorablement aux médiations proposées par les présidents des groupes parlementaires à la Chambre des représentants, le Syndicat national de l’enseignement supérieur, les associations d’enseignants en facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et l’Observatoire nationale du système d’éducation et de formation, afin de trouver une issue à cette situation.

Les deux départements appellent les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire à rejoindre leur établissement et à passer les examens du deuxième semestre conformément au planning fixé à cet effet.

Ils rappellent, également, qu’ils ont entrepris l’ensemble des démarches logistiques nécessaires, afin d’assurer les meilleures conditions à ces épreuves.

S.L. (avec MAP)