Etudiants d’Ukraine: parents et tuteurs tiennent un sit in à Rabat (VIDEO)

Les parents et tuteurs de nos étudiants marocains revenus d’Ukraine ont organisé un sit-in protestataire, jeudi matin du 27 octobre, devant le siège du Parlement, en scandant de nombreux slogans et brandissant plusieurs banderoles.

Et ce, afin d’exprimer leur désapprobation et indignation contre les propos de Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Et dans une déclaration à Le Site info, l’un des manifestants a affirmé que ce mouvement protestataire est une riposte indignée aux récents propos du responsable gouvernemental, qualifiant de » faible » le niveau des étudiants marocains rentrés d’Ukraine.

Notre interlocuteur a ajouté que lesdits propos du ministre de tutelle, Abdellatif Miraoui, portent atteinte aux professeurs universitaires car ils sont susceptibles de nuire gravement aux relations existant entre le Royaume et l’Ukraine.

L.A.