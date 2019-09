Etudes à l’étranger: la dotation va grimper

La dotation des frais de séjour au titre des voyages pour des études à l’étranger a été revue à la hausse, passant de 10.000 à 12.000 dirhams mensuellement.

«En vertu des dispositions de l’Instruction Générale des Opérations de Changes 2019, les banques sont autorisées à accorder aux personnes physiques de nationalité marocaine résidentes, aux Marocains résidant à l’étranger et aux étrangers nés de mères ou de pères marocains, ne disposant pas de passeport marocain ou de CIN au titre des voyages pour études à l’étranger, des dotations destinées à couvrir les frais de séjour à l’étranger. La présente circulaire a pour objet d’informer les banques que le plafond au titre des frais de séjour pour études à l’étranger est porté 12.000 dirhams par mois», peut-on lire dans une note de l’Office des Changes ce mercredi 25 septembre.

Cette disposition sera appliquée à partir du 1er octobre 2019, conformément à la nouvelle circulaire N°1/2019 portant sur le relèvement du plafond.

